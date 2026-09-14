2万円台でヌルヌル環境を入手可能な200Hz＆1msのWQHDゲーミング液晶ディスプレーがこちら

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KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、タイムセールにより26％オフの2万3730円で購入できる（9月14日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（MPRT）、インターフェースはHDMI×2（144Hz）・DisplayPort×2（200Hz ※オーバークロック時は210Hz）など。そのほか、FreeSyncやHDR400に対応している。

27型・WQHD・200Hzのモデルを2万円台で買えるチャンス

ユーザーレビューを見ると、“Switch 2用に最適／完成度が高い／お手頃価格”といった声が寄せられている。現時点では26％オフの価格で販売中だ。27型WQHDのゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのディスプレーが欲しい人にオススメできる。