Switch 2をケーブル1本で出力！ 260Hz駆動の15.6型モバイルゲーミングディスプレーを発見

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EHOMEWEIの15.6型モバイルゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、EHOMEWEIの15.6型モバイルゲーミングディスプレー「LQHG-156NW」が販売中だ。価格は3万7980円。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載した15.6型モバイルゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大260Hz、応答速度は1ms。PS5やPCなどの接続はもちろん、Nintendo Switch 2はケーブル1本で映像出力が可能としている。そのほか、最薄部5mm・重量約795gのボディ、非光沢パネル、入出力ポート付きのスタンドなども特徴だ。

Switch 2はケーブル1本で画面出力が可能

ユーザーレビューを見ると、“Switch2用のコンパクトなディスプレーとしてはかなりオススメ／LG製IPSパネルならではの色鮮やかな発色／純正ドックを介さず、Type-Cケーブル1本だけでSwitch 2本体と繋げられる”といった声が寄せられている。Switch 2をドック不要で画面出力できる点がポイントになっているようだ。

Switch 2だけでなく、PS5やXBOX、PCにも接続できる本製品。また、最大260Hzの高リフレッシュレートや1kg未満の軽さも魅力的だ。気になった人はチェックしてみては？