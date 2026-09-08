Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第732回
国内メーカーのゲーミングディスプレーが欲しいなら。ヌルヌル画質で27型WQHDのIODATA製を推す！
2026年09月08日 18時30分更新
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アイオーデータの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイオーデータの27型WQHDゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」が販売中だ。価格は2万9980円。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のAHVAパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大180Hz、応答速度は0.2ms（GTG）、インターフェースはDisplayPort・HDMI×2など。そのほか、映像のブレを抑制するClear AIM機能、DisplayHDR 400、多機能スタンドなどが特徴となっている。
国内ディスプレーメーカーの27型WQHDがアツイ
ユーザーレビューを見ると、“WQHDとHDRの入門にオススメの機種／非常にちょうどいいディスプレー／大画面できれいな映像でゲームができ、リモコンで音量などが操作ができるのはとても良い”といった声が寄せられている。映像のクオリティに加え、アイオーデータの象徴というべきリモコンが付属している点もポイントだ。27型WQHDのゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
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