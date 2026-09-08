国内メーカーのゲーミングディスプレーが欲しいなら。ヌルヌル画質で27型WQHDのIODATA製を推す！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アイオーデータの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイオーデータの27型WQHDゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」が販売中だ。価格は2万9980円。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のAHVAパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大180Hz、応答速度は0.2ms（GTG）、インターフェースはDisplayPort・HDMI×2など。そのほか、映像のブレを抑制するClear AIM機能、DisplayHDR 400、多機能スタンドなどが特徴となっている。

国内ディスプレーメーカーの27型WQHDがアツイ

ユーザーレビューを見ると、“WQHDとHDRの入門にオススメの機種／非常にちょうどいいディスプレー／大画面できれいな映像でゲームができ、リモコンで音量などが操作ができるのはとても良い”といった声が寄せられている。映像のクオリティに加え、アイオーデータの象徴というべきリモコンが付属している点もポイントだ。27型WQHDのゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？