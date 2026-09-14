Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第742回
Amazonベーシックの「Switch 2を安全に持ち運べる頑丈なキャリングケース」が1ヵ月に400個以上売れてます
2026年09月14日 20時30分更新
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Amazonベーシック Switchキャリングケースをチェック
Amazon.co.jpにて、Amazonベーシックの「Switchキャリングケース」が販売中だ。価格は1655円。
本製品は、Nintendo Switch本体と必要なアクセサリーを持ち運べるキャリングケース。Switch 2も収納できるが、中敷きを取り外す必要がある。柔らかいマイクロファイバー素材のクッション材を内蔵し、本体を傷や衝撃から保護してくれるという。そのほか、12枚のゲームカードを収納できるスロット、ファスナー付きメッシュポケットなども備える。
安心感あふれる頑丈さが魅力
ユーザーレビューを見ると、“Switch 2をしっかりホールドしてくれる／かなり大きい／それなりに丈夫で使い心地も良い”といった声が寄せられている。安価ながらも頑丈で持ち運びやすい点がポイントになっているようだ。Switch 2専用のキャリングケースを手頃な価格で手に入れたい人は、本製品をチェックしてみてほしい。
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