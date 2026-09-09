Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第738回
FPSとRPGどちらも遊ぶならフルHD/320Hz・4K/160Hzデュアルモード搭載ゲーミングディスプレーが良き
2026年09月09日 21時00分更新
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Amzfastの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの27型ゲーミングディスプレー「AMZG27F6U」が販売中だ。参考価格は4万9999円だが、執筆時点では20％オフの3万9999円で購入可能だ（9月9日時点）。
フルHDと4Kを切り替えられるデュアルモードが魅力
本製品は、フルHD/320Hz・4K/160Hzのデュアルモードを搭載した27型ゲーミングディスプレー。双方の解像度はワンタッチで切り替えられ、フルHDはFPS用、4KはRPG用といった使い分けが可能だ。そのほか、画面の表示機能、sRGBカバー率126％の広色域、縦横・高低の調整ができるスタンド、VRRに対応するHDMI 2.1なども特徴。
現時点では20％オフの4万円切りで購入可能だ。デュアルモード搭載のゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品を早めにチェックしてみては？
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