Amazon販売台数1位のゲーミングチェアが1万3778円！ フットレスト＆145度リクライニングのコスパお化け

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GXTRACE ゲーミングチェアをチェック

Amazon.co.jpにて、「GXTRACE ゲーミングチェア」が販売中だ。参考価格は2万1800円だが、タイムセールにより37％オフの1万3778円で購入可能だ（9月9日時点）。

本製品は、S字カーブに基づく人間工学設計を採用したゲーミングチェア。首から腰までをしっかり支え、長時間座っていても疲れにくいという。そのほか、幅50cmの平らな座面、最大145度まで調整できるリクライニング機能、伸縮式フットレスト、通気性に優れたファブリック素材などを採用している。

過去1ヶ月で500点以上購入されたゲーミングチェア

ユーザーレビューを見ると、“長時間ゲームをしても腰が痛くならない／座り心地も良くて、あぐらをかけるほどの余裕がある／座面が程よい柔らかさなので快適”といった声が寄せられている。現時点では37％オフの価格で買えるため、ゲーミングチェアをお得にゲットしたい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。