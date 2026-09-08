Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第733回
2000円未満で手に入るSwitch 2用セミハードポーチがオトクすぎる！ 軽量かつ頑丈なEVA素材を採用
2026年09月08日 19時00分更新
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Nintendo Switch 2専用の収納ポーチをチェック
Amazon.co.jpにて、アイレックスの「【任天堂公式ライセンス商品】EVAポーチ for ニンテンドーSWITCH2(ブラック)」が販売中だ。参考価格は2178円だが、執筆時点では8％オフの1996円で購入できる（9月8日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2専用の収納ポーチ。本体とJoy-Con 2を装着したまま収納できるという。そのほか、耐久性に優れたEVA素材、マルチポケット・カードポケット、持ち運び用の持ち手などが特徴となっている。
2000前後で買えるSwitch 2用ポーチ
ユーザーレビューを見ると、“2000円前後で買えるポーチとしてはコスパが非常に良い／持ち手があるので運びやすい／純正より厚みがあるが収納力は上”といった声が寄せられている。現時点では2000円未満の価格で買えるため、Switch 2用のポーチを安く手に入れたい人は早めにチェックしてみるといいだろう。
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