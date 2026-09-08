Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第734回
迷ったら純正を選ぶべし！ XBOXのワイヤレスコントローラー「ロボット ホワイト」が14％オフの7681円
2026年09月08日 19時30分更新
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Xbox ワイヤレス コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)」が販売中だ。参考価格は8910円だが、執筆時点では14％オフの7681円で購入できる（9月8日時点）。
本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、PC、モバイルに対応する純正のゲームコントローラー。手になじむ形状や専用のシェアボタン、複数のデバイスに接続できる互換性、豊富なカラバリなどが魅力となっている。
コントローラー選ぶに困ったらコレで決まり
ユーザーレビューを見ると、“純正コントローラーは完成度が高い／握りやすさと安定感はさすが”といった声が寄せられている。現時点では14％オフの価格で買えるため、XBOXのコントローラーを新調したい人、PCゲーム用のコントローラーを探している人にオススメだ。
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