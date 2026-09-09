Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第735回
ホール効果スティック＆トリガーに背面ボタン装備、XBOX公式ライセンスも取得済
機能盛り沢山の透明ボディーが魅力！ 新発売のXBOX仕様ゲームコントローラーは今が買い時
2026年09月09日 19時00分更新
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TURTLE BEACHの有線ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHの有線ゲームコントローラー「【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH Afterglow」が販売中だ。価格は6800円。
本製品はXBOX公式ライセンスを取得した有線ゲームコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、PCに対応する。中身が見える透明ボディのほか、4種類のカスタマイズ可能なRGBモード、ドリフトしにくいホールエフェクトサムスティック、マッピング可能な背面ボタン、オーディオ調整が可能なD-Pad、デュアルランブルモーターなどが特徴だ。
透明の美しさに引き込まれる……
ユーザーレビューを見ると、“デザインがクール／価格に見合ったコントローラー／スティックのドリフトは基本的にゼロ”といった声が寄せられている。透明の外観と快適な操作性がポイントになっているようだ。透明ボディが好きな人、機能が豊富なゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
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