機能盛り沢山の透明ボディーが魅力！ 新発売のXBOX仕様ゲームコントローラーは今が買い時

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TURTLE BEACHの有線ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHの有線ゲームコントローラー「【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH Afterglow」が販売中だ。価格は6800円。

本製品はXBOX公式ライセンスを取得した有線ゲームコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、PCに対応する。中身が見える透明ボディのほか、4種類のカスタマイズ可能なRGBモード、ドリフトしにくいホールエフェクトサムスティック、マッピング可能な背面ボタン、オーディオ調整が可能なD-Pad、デュアルランブルモーターなどが特徴だ。

透明の美しさに引き込まれる……

ユーザーレビューを見ると、“デザインがクール／価格に見合ったコントローラー／スティックのドリフトは基本的にゼロ”といった声が寄せられている。透明の外観と快適な操作性がポイントになっているようだ。透明ボディが好きな人、機能が豊富なゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？