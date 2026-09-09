Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第739回
大金使うならゲームも仕事も全部こなせる一台を買おう！ 32GBメモリ＆RTX 5070の万能ゲーミングノートをイチ推し
2026年09月09日 21時30分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。参考価格は40万9800円だが、タイムセールにより15％オフの34万9800円で購入できる（9月9日時点）。
本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングディスプレー。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5070 Laptop GPU搭載ゲーミングノートが6万円引き
ユーザーレビューを見ると、「最新ゲームもヌルヌル動く」「冷却性能に不満もなく、とても静か」「普段使いなら最強のハイスペックPC」といった声が寄せられている。現時点では6万円引きの価格で買えるため、RTX 5070 Laptop GPU搭載のゲーミングノートが欲しい人、35万円以内の予算でPC購入を考えている人にオススメだ。
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