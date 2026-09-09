大金使うならゲームも仕事も全部こなせる一台を買おう！ 32GBメモリ＆RTX 5070の万能ゲーミングノートをイチ推し

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。参考価格は40万9800円だが、タイムセールにより15％オフの34万9800円で購入できる（9月9日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングディスプレー。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5070 Laptop GPU搭載ゲーミングノートが6万円引き

ユーザーレビューを見ると、「最新ゲームもヌルヌル動く」「冷却性能に不満もなく、とても静か」「普段使いなら最強のハイスペックPC」といった声が寄せられている。現時点では6万円引きの価格で買えるため、RTX 5070 Laptop GPU搭載のゲーミングノートが欲しい人、35万円以内の予算でPC購入を考えている人にオススメだ。