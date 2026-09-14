Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第740回
本物に近いドライブ体験がここに……。Logicool Gのハンコン「G29」が31％オフの3万4800円！
2026年09月14日 19時30分更新
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Logicool Gのハンドルコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのハンドルコントローラー「G29」が販売中だ。過去価格は5万500円だが、タイムセールにより31％オフの3万4800円で購入できる（9月14日時点）。
本製品は、PlayStation 5やPCに対応するハンドルコントローラー。カーブや路面のタイヤの感触などを再現するというデュアルモーターのフォース フィードバックに加え、ステアリングシャフトやパドルシフター、フロントペダル、ステアリングなども備えている。リアリティあふれるレーシング体験を味わいたい人にオススメだ。
「リアルなドライブが可能」と好評な一台
ユーザーレビューを見ると、“普通のコントローラーとは体験がかなり変わる／初心者でも扱いやすい／すごいパワーでハンドルが重くなるのが楽しい”といった声が寄せられている。現時点では31％オフの価格で購入可能だ。レーシングゲームの没入感を高めたい人、ハンドルコントローラーを試してみたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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