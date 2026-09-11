Amazonセール情報大紹介！ 第2267回
ソニーのサウンドバーが1万4000円！ 「HT-S100F」をテレビ前に1本足して音をアップグレード
2026年09月11日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ソニー サウンドバー「HT-S100F」をチェック！
ソニーのサウンドバー「HT-S100F」がAmazonでタイムセール対象。過去価格15,362円から9％オフの14,000円で販売中。
ソニーの「HT-S100F」は、フロントスピーカーだけで臨場感のあるサラウンドを再現。リアスピーカーを設置する必要がなく、ボイスモードでは声やセリフを聞きやすくできる。夜間などに小音量で楽しめるナイトモードも搭載。サラウンドから声の聞きやすさ、夜の視聴まで、1本で使い分けられるのが魅力だ。
①独自の音場処理でフロントだけのサラウンド
ソニー独自の高精度なデジタル音場処理技術により、前方のスピーカーだけで仮想的にサラウンド音場を再現する。後方にスピーカーを置く必要がなく、壁からの反射音も利用しないため、部屋の形状の影響を受けにくい。
②最大100Wの2ウェイスピーカーシステム
最大出力100Wの2ウェイスピーカーシステムを搭載。人の声がすっきりクリアに聞こえる2ウェイスピーカーシステムを採用。再生するコンテンツに合った音設定へ自動で切り替える機能も備える。ミュージックモードでは楽器や歌声をリアルに表現する。
③高さ6.4cmの薄型ボディーで壁掛け対応
本体は幅90×高さ6.4×奥行8.8cm、重量2.4kgのスリムなボディーで、壁掛けにも対応する。Bluetoothを備え、スマートフォンやPC、ウォークマンなどに保存した音楽をワイヤレスで再生可能。通信距離は約10mが目安となる。
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