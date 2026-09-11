Amazonセール情報大紹介！ 第2269回
FPSガチ勢にも美麗グラフィック派にも！240Hz対応のASUS製OLEDモニターがタイムセール中
2026年09月11日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27AQDMG」をチェック！
ASUSのゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27AQDMG」がAmazonでタイムセール対象に。過去価格6万8000円から8％オフの6万2800円で販売中だ。
ASUSの「ROG Strix OLED XG27AQDMG」は、WOLEDパネルを搭載した26.5インチの有機ELゲーミングモニター。
WQHD（2560×1440）の解像度に加え、240Hzのリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の超高速応答速度を実現している。クリアで深みのある映像美と極めて滑らかな表示性能を兼ね備え、競技性の高いFPSや美しく没入したいアクションゲームに最適だ。
①有機EL（WOLED）パネルによる圧倒的な高画質と発色
引き締まった黒と鮮やかな色彩を表現できるWOLEDパネルを採用。DCI-P3 99%の広い色域をカバーし、ゲームのグラフィックをクリアかつドラマチックに映し出す。
②リフレッシュレート240Hz＆応答速度0.03msの超高速表示
240Hzの高速駆動と0.03ms（GTG）という驚異的な応答速度により、激しい動きの映像でも残像感を徹底的に抑え、優位にゲームプレイを進められる。
③柔軟な位置調整ができるエルゴノミクススタンド
高さ調整や上下左右の角度調整に加え、画面を縦に回転できるピボット機能にも対応。設置環境や好みのプレイスタイルに合わせた快適な画面配置が可能だ。
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