Amazonセール情報大紹介！ 第2268回
7万円安い！ Ryzen 7＋Microsoft 365「24カ月」付きのASUS「Vivobook 15」が11万9800円
2026年09月11日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15 M1502XA-R785WS」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15 M1502XA-R785WS」がAmazonでタイムセール対象。参考価格189,800円から37％オフの119,800円で販売中。
Ryzen 7 7840HSを搭載し、Microsoft 365 Personalは24カ月版が付属。ここに512GB SSD、15.6型フルHDのノングレア液晶、テンキー付き日本語キーボードまでそろう。メモリは8GBだが、空きSODIMMスロットを1基用意している。
①8コア16スレッド、Ryzen AIも内蔵
CPUには8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 7840HSを搭載。最大10TOPSのNPU「AMD Ryzen AI」を内蔵し、グラフィックスにはCPU内蔵のAMD Radeon Graphicsを採用している。
②15.6型フルHD、テンキーも装備
ディスプレーは15.6型のTFTカラー液晶で、解像度は1920×1080ドット、リフレッシュレートは60Hz。画面はノングレア仕様。102キーの日本語JIS配列キーボードにはテンキーも備える。
③約1.7kgの本体、カメラにシャッター
本体サイズは幅359.7×奥行232.5×高さ19.9mmで、重量は約1.7kg。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備える。ステレオスピーカーは2W×2で、アレイマイクも搭載している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7840HS
【メモリ】8GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型、1920×1080ドット、ノングレア、60Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）、Office Home & Business 2024 オプション付き
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