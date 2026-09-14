3万円切りなのに、欲しいところを削ってない！ Dellの27型QHDモニター「S2725DC」

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【Amazonタイムセール】Dell 27型QHDモニター「S2725DC」をチェック！

Dellの27型QHDモニター「S2725DC」がAmazonでタイムセール対象。参考価格34,980円から14％オフの29,980円で販売中。

「S2725DC」は、27型QHDのIPS非光沢パネルを採用し、リフレッシュレートは最大144Hz。さらにUSB-Cは最大65Wの給電に対応する。手頃な価格だからといって、画面や接続まわりをシンプルにまとめたモデルではない。

①144Hz表示に対応、FreeSyncも搭載

リフレッシュレート144Hzに対応し、応答速度は1ms（MPRT）、AMD FreeSyncも備える。27型のIPS非光沢パネルは2560×1440のQHD解像度で、色域はsRGBカバー率99％。輝度350cd/㎡、コントラスト比1500:1となっている。

②65W給電対応、手元にもUSBポート

最大65WのPower Deliveryに対応するUSB-Cを備え、DisplayPort 1.4 Altモードにも対応。さらに、ポップアウト式のクイックアクセスポートにはUSB-CとUSB Type-Aを用意し、USB-Cは15Wまでの電源供給に対応する。

③高さ最大110mm調整、スピーカーも内蔵

スタンドは高さを最大110mm調整でき、左右は両方向最大30度、縦横回転は両方向最大90度に対応。3W×2のスピーカーを内蔵し、プリセットされた5つのサウンドプロファイルや独自プロファイルも利用できる。