Amazonセール情報大紹介！ 第2269回
3万円切りなのに、欲しいところを削ってない！ Dellの27型QHDモニター「S2725DC」
2026年09月14日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 27型QHDモニター「S2725DC」をチェック！
Dellの27型QHDモニター「S2725DC」がAmazonでタイムセール対象。参考価格34,980円から14％オフの29,980円で販売中。
「S2725DC」は、27型QHDのIPS非光沢パネルを採用し、リフレッシュレートは最大144Hz。さらにUSB-Cは最大65Wの給電に対応する。手頃な価格だからといって、画面や接続まわりをシンプルにまとめたモデルではない。
①144Hz表示に対応、FreeSyncも搭載
リフレッシュレート144Hzに対応し、応答速度は1ms（MPRT）、AMD FreeSyncも備える。27型のIPS非光沢パネルは2560×1440のQHD解像度で、色域はsRGBカバー率99％。輝度350cd/㎡、コントラスト比1500:1となっている。
②65W給電対応、手元にもUSBポート
最大65WのPower Deliveryに対応するUSB-Cを備え、DisplayPort 1.4 Altモードにも対応。さらに、ポップアウト式のクイックアクセスポートにはUSB-CとUSB Type-Aを用意し、USB-Cは15Wまでの電源供給に対応する。
③高さ最大110mm調整、スピーカーも内蔵
スタンドは高さを最大110mm調整でき、左右は両方向最大30度、縦横回転は両方向最大90度に対応。3W×2のスピーカーを内蔵し、プリセットされた5つのサウンドプロファイルや独自プロファイルも利用できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2270回
トピックスFPSのスピードもRPGの美麗画質も！ ASUSの26.5型WQHD有機ELモニターがセール中
-
第2269回
トピックスFPSガチ勢にも美麗グラフィック派にも！240Hz対応のASUS製OLEDモニターがタイムセール中
-
第2268回
トピックス7万円安い！ Ryzen 7＋Microsoft 365「24カ月」付きのASUS「Vivobook 15」が11万9800円
-
第2267回
トピックスソニーのサウンドバーが1万4000円！ 「HT-S100F」をテレビ前に1本足して音をアップグレード
-
第2266回
トピックスノートPCまで置けるの!? アルインコのフィットネスバイクが10％オフの2万9680円
-
第2265回
トピックス1.2kg、自走式、ゴミ除去率94.5％！ これで1万6063円のコードレス掃除機
-
第2264回
トピックス27型のLenovoがこの価格！ Ryzen 5＋16GBの一体型PCが5万円超引きの15万3600円
-
第2264回
ゲーム・ホビー雨の日のスニーカー、これでよくない？ アディダスのGORE-TEXシューズなら街も山道も歩ける
-
第2263回
トピックス4万5000円引き！ 約1.95kgの16型ゲーミングノート「ASUS Gaming V16」が19万4800円
-
第2262回
トピックス3万円台で“全部盛り”感！ 120Hz、おサイフケータイ、5000万画素カメラ搭載「moto g37j」
- この連載の一覧へ