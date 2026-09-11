Amazonセール情報大紹介！ 第2265回
1.2kg、自走式、ゴミ除去率94.5％！ これで1万6063円のコードレス掃除機
2026年09月11日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】SHOJIKI コードレス掃除機「SH-J002」をチェック！
SHOJIKIのコードレス掃除機「SH-J002」がAmazonでタイムセール対象。過去価格19,800円から19％オフの16,063円で販売中。
軽いコードレス掃除機は扱いやすい一方で、掃除機として気になるのは、きちんとゴミを取り除けるかどうか。SHOJIKIの「SH-J002」は、本体重量を1.2kgに抑えながら、自走式ヘッドを採用したモデルだ。さらに、フローリングでのゴミ除去率は94.5％。軽さだけを前面に出したモデルではなく、掃除するための性能も具体的な数値で示されている。
①軽量ボディーを支える自走式ヘッド
本体重量は1.2kgで、自走式ヘッドが前進をサポート。ブラシ構造も最適化されており、髪の毛やペットの毛が絡みにくい設計を採用する。フローリングでは細かなホコリや砂ゴミまで吸引し、ゴミ除去率94.5％を実現した。
②マルチサイクロンで吸引力の低下を抑制
マルチサイクロン構造により、ゴミと空気を効率よく分離。フィルターの目詰まりを軽減し、吸引力の低下を防いで安定したパワーを維持する。さらに、家具の下や壁際などのゴミを照らす広範囲のLEDライトも備える。
③約30分使えてスタンド充電にも対応
標準モードでは最大約30分使用でき、フル充電にかかる時間は約2.5時間。USB Type-C充電に対応し、付属の充電スタンドに置くだけで充電できる。ダストカップはワンタッチで開閉でき、フィルターとともに水洗いが可能だ。
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