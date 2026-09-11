Amazonセール情報大紹介！ 第2266回
ノートPCまで置けるの!? アルインコのフィットネスバイクが10％オフの2万9680円
2026年09月11日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】アルインコ フィットネスバイク「AFBX4623AK」をチェック！
アルインコのフィットネスバイク「AFBX4623AK」がAmazonでタイムセール対象。参考価格32,800円から10％オフの29,680円で販売中。
フィットネスバイクをこぐ時間に、パソコンも使えたら。そんな使い方ができるアルインコ「AFBX4623AK」は、タブレットやノートPCを置ける広々としたテーブルを備えている。ペダルの負荷はダイヤルで8段階から選べ、背もたれとサイドハンドルも装備。使わないときは折りたためる。
①高さも角度も変えられる広々テーブル
タブレットやノートPCを置けるテーブルは、高さ5段階、角度約0～80度、前後6段階で位置を調節できる。ボトルホルダーもテーブルの角度に合わせて調節でき、水平を保てる仕様だ。
②8段階のペダル負荷と4段階サドル調節
ペダルの負荷は8段階で、ダイヤルを回して調節できるマグネット式。サドルは725～785mmの範囲で4段階に高さを変えられる。適応身長は約160～180cm、連続使用時間は30分だ。
③背もたれとハンドル装備、折りたたみに対応
背もたれシートとサイドハンドルを備え、ペダルには足の踏み外しを防ぐベルトを装備。本体は折りたたみ式で、移動用のキャスターも付いている。使用体重制限は90kg、本体重量は約19.0kgだ。
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