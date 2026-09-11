27型のLenovoがこの価格！ Ryzen 5＋16GBの一体型PCが5万円超引きの15万3600円

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【Amazonタイムセール】Lenovo 27型一体型PC「IdeaCentre AIO 27ARR9（F0HQ00D7JP）」をチェック！

Lenovoの27型一体型PC「IdeaCentre AIO 27ARR9（F0HQ00D7JP）」がAmazonでタイムセール中。参考価格210,540円から27％オフの153,600円で販売中。

27型フルHD IPS液晶に、500万画素カメラやHARMANステレオスピーカーまで内蔵する「IdeaCentre AIO 27ARR9（F0HQ00D7JP）」。512GB SSDを搭載し、キーボードとマウスも付属する。さらにHDMIは外部出力だけでなく外部入力も1系統装備。PC本体とディスプレーが一体になったボディーに、これだけの機能をまとめている。

①Ryzen 5 7533HSと16GBメモリを搭載

AMD Ryzen 5 7533HSは6コアで、動作周波数3.30GHz、最大ブースト4.40GHz。メモリは16GBのDDR5-4800 SDRAMを搭載する。グラフィックスにはAMD Radeon 660M Graphicsを採用している。

②27型IPS液晶にHDMI入出力を装備

ディスプレーは1920×1080ドットの27型フルHD IPS液晶で、LEDバックライトを採用した非光沢仕様。HDMIは外部出力と外部入力を各1系統備え、HDMI接続時の外部接続最大解像度は4096×2160ドット／60Hzとなる。

③500万画素カメラとHARMANスピーカー

前面に500万画素カメラと電子式プライバシーシャッター、デュアルマイクを装備。3W×2のHARMANステレオスピーカーも内蔵する。日本語AccuType USBキーボードと光学式USBマウスが付属する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7533HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】27型フルHD IPS液晶