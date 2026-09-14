リュウ、春麗、エレナ、ルーク、豪鬼、キャミィ、ブランカ、ダルシムのスキンも登場
近接ミシックは波動拳、「Apex Legends」と「ストリートファイター6」のコラボイベントを実施
エレクトロニックアーツのバトルロイヤル「Apex Legends」と、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のコラボレーションイベントが発表されました。イベント開始日は9月23日午前2時です。
本イベントでは、マップ「オリンパス」が「ストリートファイター6」仕様になるほか、リュウや春麗、豪鬼、ダルシムらのファイティングスタイルを駆使して戦うワイルドカードモードが登場します。
さらに、コラボ限定の各種装飾アイテムや、ミシックのユニバーサル近接格闘用アイテム「波動拳」なども実装されます。
オリンパスが『ストリートファイター6』仕様にリミックス！ ルークのジムやパンチトラックが登場
今回のコラボでは、マップ「オリンパス」が「ストリートファイター6」の世界観を取り入れたステージへと変貌を遂げます。
マップ内には、ルークのジムを舞台にしたテイクオーバーエリアが登場し、リングに上がって戦うことができるほか、壊すと「ファイトゲージ」用のトークンを獲得できる「パンチトラック」が配置されます。
さらに、アーケード筐体や巨大なブランカちゃんのバルーン、鮮やかな色彩、グラフィティ、ファイターたちの巨大な像といったさまざまな装飾が設置され、格闘ゲームの熱気を感じられる空間になっています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります