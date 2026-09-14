エレクトロニックアーツのバトルロイヤル「Apex Legends」と、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のコラボレーションイベントが発表されました。イベント開始日は9月23日午前2時です。

本イベントでは、マップ「オリンパス」が「ストリートファイター6」仕様になるほか、リュウや春麗、豪鬼、ダルシムらのファイティングスタイルを駆使して戦うワイルドカードモードが登場します。

さらに、コラボ限定の各種装飾アイテムや、ミシックのユニバーサル近接格闘用アイテム「波動拳」なども実装されます。

オリンパスが『ストリートファイター6』仕様にリミックス！ ルークのジムやパンチトラックが登場

今回のコラボでは、マップ「オリンパス」が「ストリートファイター6」の世界観を取り入れたステージへと変貌を遂げます。

マップ内には、ルークのジムを舞台にしたテイクオーバーエリアが登場し、リングに上がって戦うことができるほか、壊すと「ファイトゲージ」用のトークンを獲得できる「パンチトラック」が配置されます。

さらに、アーケード筐体や巨大なブランカちゃんのバルーン、鮮やかな色彩、グラフィティ、ファイターたちの巨大な像といったさまざまな装飾が設置され、格闘ゲームの熱気を感じられる空間になっています。