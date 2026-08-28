メモリ16GB→32GBが半額に！ 新品PC買うならドスパラ「カスタマイズ半額祭」が狙い目

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対象PCの指定カスタマイズが半額

ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。期間中、対象の新品パソコンで指定カスタマイズを半額で利用できる。

半額になるのは、メモリ16GBから32GBへの変更、500GB SSDの追加、2TB HDDの追加、ノーマルグリスからナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更。対象PCによって指定カスタマイズの内容は異なる。なお、SSDとHDDは差し替えではなく2本目の追加料金が半額である点に注意。

23万円台のRTX 5070搭載PC、「THIRDWAVE AD-R7A57A-01B」

THIRDWAVE AD-R7A57A-01B Ryzen7 7700搭載

基本構成販売価格:237,980円

キャンペーン対象PCのひとつが、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7A57A-01B」。Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GB、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載する。

このモデルでは、メモリを16GBから32GBへ28,050円で変更可能。さらに、2本目の500GB SSDを11,450円で追加できるほか、2TB HDDは通常19,000円から9,500円、ナノダイヤモンドグリス（OC7）は通常2,000円から1,000円で追加できる。いずれも「カスタマイズ半額祭」の対象だ。