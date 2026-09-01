RTX 5070＋Ryzen 7 7700搭載で27万4980円。SSD 1TB化が1万円、ドスパラ「SSDカスタマイズキャンペーン」

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500GB SSDから1TB SSDへの変更が1万円

ドスパラでは現在、「SSDカスタマイズキャンペーン」を実施中。対象のゲーミングPCで、標準搭載の500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円で利用できる。GeForce RTX 5050やRTX 5060、RTX 5070を搭載したGALLERIAなどが対象となっている。

対象にはGeForce RTX 5050やRTX 5060、RTX 5070を搭載したGALLERIAなどをラインアップ。対象となるモデルはキャンペーンページから確認できる。

SSD 1TB化が1万円のRTX 5070搭載GALLERIA

GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載

274,980円（基本構成価格）

キャンペーン対象PCのひとつが、ゲーミングPC「GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載」。Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GB、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載する。

このモデルでは、標準搭載の500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円で利用可能。「SSDカスタマイズキャンペーン」の対象となっている。