ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第43回
RTX 5060 Ti搭載PCが19万9980円。メモリ32GB化も半額、ドスパラ「カスタマイズ半額祭」
2026年08月31日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
メモリ32GB化など指定カスタマイズが半額
ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催している。対象の新品パソコンでは、メモリ16GBから32GBへの変更をはじめ、500GB SSDや2TB HDDの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更といった指定カスタマイズを半額で利用できる。
対象となるカスタマイズ内容はPCによって異なるため、各商品ページで確認が必要。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある。
RTX 5060 Ti＋Core Ultra 5搭載で19万9980円
THIRDWAVE AD-C5F56B-01B Intel Core Ultra搭載
基本構成販売価格:199,980円
おすすめは「THIRDWAVE AD-C5F56B-01B」。Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GB Gen4 SSDを備えている。
このモデルでは、メモリ16GBから32GBへの変更に加え、500GB SSDや2TB HDDの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更が半額対象。2TB HDDは通常、プラス19,000円のところをプラス9,500円、ナノダイヤモンドグリス（OC7）は通常、プラス2,000円のところをプラス1,000円で選択できる。
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