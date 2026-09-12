【今から追いつく】5分でわかるiPhone Duo！ iPhone初めての折りたたみ機は約36万円もその価値はあり

iPhone初の折りたたみ機「iPhone Duo」。ネット上にはすでに多数の記事がありますが、サックリとどんなものか知りたい人も多いはず。そこで5分でわかるようにまとめました。

長らくウワサの“折りたたみiPhone”は「iPhone Duo」だった

内側と外側の2つの画面をシームレスに使えるから「Duo」

9月にティム・クック氏に代わってCEOに就いたジョン・ターナス氏自ら発表。「iPhone Ultra」「iPhone Fold」などの説がありましたが、実際の製品名は「iPhone Duo」でした。

開いたときと閉じたときで画面が2つあるので「Duo」。ちなみにこの2画面の縦横比は同じ1：1.4。これにより、開閉時のスムーズな画面の移行が可能になっています。

カラバリはスターホワイトとナイトスカイの2色です。

2つのアプリを左右に並べて同時に表示できます。アプリ間では画像のドラッグ＆ドロップなども可能。ただし、画面の比率を変えたり、3つ以上のアプリを同時に表示することはできません。

2つのアプリの組み合わせは記憶しておいて、同時に復帰させることも可能です。

開いた状態での画面サイズは7.6型。一番威力を発揮するのは映像を見たり、ゲームをするときでしょう。スピーカーも縦でも横でもステレオになり、さらに空間オーディオにも対応しています。

内側のフロントカメラは画面の下にあって、普段はわからない

指紋認証のTouch IDがiPhoneに久々の登場

開いた状態では右上にフロントカメラがありますが、画面の下にあるので（アンダーディスプレイカメラ）、普段はカメラがあることに気づきません。

閉じたままでも大抵のスマホ操作は可能。なお、親指の位置の電源ボタンにTouch ID（指紋センサー）が内蔵されています（Face IDはない）。

閉じた状態では横幅約84.1mmとやや大きめなので、親指で届く範囲にコントロール系のボタンが集められています。

折りたたみを途中で止めて使うこともできる

折り目部分はかなり目立ちにくくなっている

折りたたみを途中で止めたまま使うことも可能。Netflixを見るときは画面上部が映像、下部が操作画面になりますし、机の上にiPhone Duoを置いて、グループセルフィーを撮ることもできます。

テントモードにして机に置くと、スタンバイ中に目覚まし時計になったり、天気やカレンダーを表示する機能もあります。

折りたたみのディスプレイは独自のNano-texture仕上げで映り込みを減らすとともに、折り曲げ部分が目立ちにくくなっています。

さらに画面の手触りも考慮しているとのこと。

iPhone 18 Proと同じ最高峰の性能のCPUを搭載

Apple Pencil対応は今回のサプライズの1つ

性能面では背面カメラは広角＋超広角の2眼構成。標準モデルのiPhoneとほぼ同等と言えます。

CPUは最新の「A20 Pro」を搭載。iPhone 18 Proと同じチップで、現時点で最高峰の性能を持っています。

大容量バッテリーを搭載。アウトディスプレイでのビデオ再生は最大44時間。iPhone 18 Pro Maxが最大45時間なのでほぼ同等です。ちなみにMagSafeにも対応しています。

驚きだったのがペン対応。Apple Pencilでアウト／インナーの両方の画面に書き込みが可能です。年内予定のアップデートで対応します。

純正ケースは、シンプルな「iPhone Duoケース」とスタンド付きの「iPhone Duo Folio」の2タイプ。価格は1万4800円と2万4800円となかなか高価。ただ、iPhone Duo Folioはマグネットでくっつくので取り付けは簡単とのこと。

予約開始・発売は10月、少し待つことに

価格は36万4800円～

予約開始は10月16日（金）、発売は10月23日（金）。予約戦争勃発はまず確実でしょう。

256GB／512GB／1TB／2TBの4モデルで価格は、36万4800円／39万9800円／46万9800円／57万4800円。なかなか手が届かないのは確かです。

先行したGalaxy Z Fold8と比べると50g以上重い

ただ、ペン対応や防塵対応ではリード 価格ならGalaxy

先行したGalaxy Z Fold8とも比較しておきましょう。Galaxy Z Fold8は重量が約201g、厚みは開いた状態で4.5mm、閉じた状態で9.7mmなのに対し、iPhone Duoは254g、5.2mm、11.3mmなので、かなり重くて、分厚いです。なお、画面サイズは7.6型＋5.5型（iPhone Duoは7.6型＋5.4型）とほぼ同じです。

ただし、Galaxy Z Fold8は同シリーズで過去にサポートしていたペン対応、アンダーディスプレイカメラはなくなっており、防水防塵もIP48と特に防塵で見劣り（iPhone DuoはIP68）するなど、方向性がやや異なる製品と言えます。ちなみにGalaxy Z Fold8の日本での価格は26万9880円（SIMフリー版）。お値段では明らかにこちらが上ですね。

実際のiPhone Duoの操作感や写真を見たい人は

現地レポートをチェック！

実際のiPhone Duoについてさらに詳しく知りたい人は、現地からレポートしていただいた山本 敦さん、石川 温さんの記事をチェックしてください！

●iPhone Duo実機に触ってきた！ 折りたたみスマホとしての「iPhone Duoの完成度」はどうだった？

https://ascii.jp/elem/000/004/434/4434209/



●「iPhone Duo」は“客寄せパンダ”？ アップルが36万円の折りたたみモデルを出す理由

https://ascii.jp/elem/000/004/434/4434125/

また、iPhone Duoではなく、同時発表のiPhone 18 Proの進化点を今すぐ知りたい人はこちらの記事を。

●【5分でわかる】iPhone 18 Proの進化点まとめ カラバリ、カメラ、CPU、バッテリーが強化

https://ascii.jp/elem/000/004/433/4433892/