折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第18回
iPhone Duoの公式FAQの回答が謎でちょっと楽しい!? 「iPhone Duoは折りたたみiPhoneです。」
2026年09月10日 18時50分更新
ついに登場した“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」。Android機の世界ではすでに7年の歴史がある折りたたみスマホ（Foldable Phone）ながら、iPhoneでは初ということで、実際に使ったことがないiPhoneユーザー向けに、公式サイトのFAQも懇切丁寧にその特徴を説明している。
その中の1つが、若干謎な文章として、SNSなどで話題になっている。以下が内容。
iPhone Duoはフリップ型ですか、フォールド型ですか？
iPhone Duoは折りたたみiPhoneです。～中略～ iPhone Duoを閉じるとアウターディスプレイは5.4インチなので、ポケットに収まるサイズになり、片手で簡単に使えるためフリップ型を好むユーザーにも理想的です。インナーディスプレイとアウターディスプレイのアスペクト比はまったく同じなので、開いても閉じてもコンテンツが画面いっぱいに広がります。
iPhone Duoがフリップ型（縦折り）かフォールド型（横折り）かを問うた回答が、「折りたたみiPhoneです」というのは、深淵をのぞいたような感じも受けるが、これは米国サイトの原文を見てみると、「Is iPhone Duo a flip phone or a foldable?」「iPhone Duo is a foldable iPhone.」とあるので、「foldable」という単語を2度目だけ直訳した結果、わかりにくくなったのだろう。
それはともかくとして、iPhone Duoがヒット製品になったら、フリップ型（縦折り型）の折りたたみiPhoneも出してほしいですよねー。何年後になるかわからないけど。そんな期待を持ちつつ、この記事を締めます！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第17回
iPhone折りたたみiPhoneの名前が「Duo」と聞き、色々思い出してしまう皆さん
-
第16回
iPhone争奪戦に備えろ！ドコモ・au・ソフトバンク、iPhone 18 Proシリーズの予約は9月12日21時から
-
第15回
iPhone【5分でわかる】iPhone 18 Proの進化点まとめ カラバリ、カメラ、CPU、バッテリーが強化
-
第14回
iPhoneiPhone Duo、ケースだけでも約2万5000円 新しいAirPodsが買える
-
第13回
iPhone【ASCII反省会】「iPhone Duo」という製品名は意外でしたね！ 「iPhone Ultraはない」の予想は当たりでしたが
-
第12回
iPhoneそんな殺生な……円高が進む中、iPhoneの国内価格は「1ドル＝166～168円」 日本のユーザーに厳しい判断
-
第12回
iPhone折りたたみiPhone、弱点は「重さ」か
-
第11回
iPhoneiPhone Duo＆iPhone 18 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第11回
iPhoneiPhone値上げ、最安モデルも12万円超に 「もう買えない」「高すぎる」
-
第10回
iPhoneiPhone Duoが登場！ 【5分でわかる】新iPhone発表会2026まとめ
- この連載の一覧へ