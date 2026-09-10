iPhone Duoの公式FAQの回答が謎でちょっと楽しい!? 「iPhone Duoは折りたたみiPhoneです。」

ついに登場した“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」。Android機の世界ではすでに7年の歴史がある折りたたみスマホ（Foldable Phone）ながら、iPhoneでは初ということで、実際に使ったことがないiPhoneユーザー向けに、公式サイトのFAQも懇切丁寧にその特徴を説明している。

その中の1つが、若干謎な文章として、SNSなどで話題になっている。以下が内容。

iPhone Duoはフリップ型ですか、フォールド型ですか？



iPhone Duoは折りたたみiPhoneです。～中略～ iPhone Duoを閉じるとアウターディスプレイは5.4インチなので、ポケットに収まるサイズになり、片手で簡単に使えるためフリップ型を好むユーザーにも理想的です。インナーディスプレイとアウターディスプレイのアスペクト比はまったく同じなので、開いても閉じてもコンテンツが画面いっぱいに広がります。

iPhone Duoがフリップ型（縦折り）かフォールド型（横折り）かを問うた回答が、「折りたたみiPhoneです」というのは、深淵をのぞいたような感じも受けるが、これは米国サイトの原文を見てみると、「Is iPhone Duo a flip phone or a foldable?」「iPhone Duo is a foldable iPhone.」とあるので、「foldable」という単語を2度目だけ直訳した結果、わかりにくくなったのだろう。

それはともかくとして、iPhone Duoがヒット製品になったら、フリップ型（縦折り型）の折りたたみiPhoneも出してほしいですよねー。何年後になるかわからないけど。そんな期待を持ちつつ、この記事を締めます！