タンパク質16gを手軽に！ 「inバープロテイン」18本セットが13％オフ

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「inバープロテイン〈ザクザクビター〉18本入り」が

Amazonスマイルセールに登場！

「inバープロテイン〈ザクザクビター〉」は、1本でタンパク質を補給できるとするバータイプの栄養補助食品です。18本入りのセットが、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

セール価格は2,809円で、過去価格3,213円から13％オフ。1本あたり約156円で購入できます。1本当たり16gのタンパク質を含み、糖質を5g以下に抑えたロカボ品質です。

「inバープロテイン〈ザクザクビター〉」の特徴

Amazon商品ページより

森永製菓「inバープロテイン〈ザクザクビター〉」は、おやつ感覚で栄養素を補給できるというバータイプの栄養補助食品です。

1本当たり16gのタンパク質に加え、タンパク質の働きに必要なビタミンB群7種を配合しています。

糖質は5g以下に抑えたロカボ品質で、甘すぎないビターな味わいと、ザクザク食感のクランチ仕立てが特徴です。運動の合間だけでなく、デザートや間食にもおすすめとされています。

まとめ：18本入りのプロテインバーをお得にストック！

「inバープロテイン〈ザクザクビター〉」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで過去価格から13％オフのセール価格となっています。

1本あたり約156円で購入できるため、持ち運び用や間食用としてストックしておきたい人は、現在開催中のAmazonスマイルセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。