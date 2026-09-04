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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第135回

仕事中のコーヒーをまとめ買い！ 「ドトール ブラック」480ml×24本が18％オフ

2026年09月04日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　アサヒ飲料のペットボトル入りコーヒー「ドトール ブラック 480ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　過去価格2,793円のところ、現在は18％オフの2,298円です。24本入りで、1本あたり約96円となっています。

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「ドトール ブラック」の特徴
Amazon商品ページより

　「ドトール ブラック」は、焙煎師が手間暇をかけて直火焙煎したコーヒー豆を使用し、ブラックコーヒーに合わせてオリジナルブレンドした商品です。

　無糖で香料無添加である点が特徴で、豊かな香りと広がる贅沢なコク深さを楽しめるとしています。原材料にはブラジル産、エチオピア産などのコーヒー豆を使用しています。

まとめ：ドトールブラックを24本まとめてストック！

　「ドトール ブラック 480ml×24本」は、過去価格2,793円から18％オフの2,298円で販売されています。

　現在開催中のAmazonタイムセールで、お得になっているタイミングに「ドトール ブラック」を24本まとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでドトール ブラック 480ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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