アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第135回
仕事中のコーヒーをまとめ買い！ 「ドトール ブラック」480ml×24本が18％オフ
2026年09月04日 19時00分更新
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「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
アサヒ飲料のペットボトル入りコーヒー「ドトール ブラック 480ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格2,793円のところ、現在は18％オフの2,298円です。24本入りで、1本あたり約96円となっています。
「ドトール ブラック」の特徴
Amazon商品ページより
「ドトール ブラック」は、焙煎師が手間暇をかけて直火焙煎したコーヒー豆を使用し、ブラックコーヒーに合わせてオリジナルブレンドした商品です。
無糖で香料無添加である点が特徴で、豊かな香りと広がる贅沢なコク深さを楽しめるとしています。原材料にはブラジル産、エチオピア産などのコーヒー豆を使用しています。
まとめ：ドトールブラックを24本まとめてストック！
「ドトール ブラック 480ml×24本」は、過去価格2,793円から18％オフの2,298円で販売されています。
現在開催中のAmazonタイムセールで、お得になっているタイミングに「ドトール ブラック」を24本まとめてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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