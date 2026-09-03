「どん兵衛」を12個ストック！ 小腹にうれしい“あっさり”3種類セット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「あっさりおだしがおいしいどん兵衛 3種×各4個」が

Amazonスマイルセールに登場！

3種類のあっさりおだしがおいしいどん兵衛を各4個ずつ詰め合わせたセットが、現在開催中のAmazonスマイルセールで、13％オフの2,150円で販売されています。

参考価格2,458円から308円お得になり、1個あたり約179円です。3種類を合計12個まとめて購入できるアソートセットとなっています。

「あっさりおだしがおいしいどん兵衛」の特徴

Amazon商品ページより

「あっさりおだしがおいしいどん兵衛 3種×各4個」は、「日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛」シリーズの3種類を各4個、合計12個詰め合わせたセットです。

ラインアップは、「5種の具材が入ったきざみ揚げうどん」「5種の具材が入った揚げ玉そば」「4種の具材が入った肉だしうどん」の3品です。

「日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛」シリーズは、通常の「どん兵衛」よりもあっさりとした味わいにし、内容量を約7～8割にしています。“レギュラーサイズでは多すぎるけど、ミニサイズでは足りない”という人に向けた、ちょうどいい味とサイズだとしています。

通常のどん兵衛よりも麺量が少なめで、スープ代わりや軽食、「あとちょっと食べたい」というときに適した商品と紹介されています。

まとめ：3種類のどん兵衛を12個まとめてストック！

「どん兵衛 あっさりおだしがおいしいどん兵衛 3種×各4個」は、3種類の味を各4個ずつ、合計12個まとめて購入できるセットです。現在開催中のAmazonスマイルセールでは、参考価格2,458円から13％オフの2,150円、1個あたり約179円で販売されています。

3種類をストックしておけるこの機会に、現在開催中のAmazonスマイルセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。