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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第139回

ペヤングの焼きそばじゃなくて混ぜそば食べたことある？ どうせなら18個まとめ買いしませんか

2026年09月08日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」がAmazonタイムセールに登場！

　「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」は、鶏の旨味を凝縮した、あっさりながらも食べ応えのあるまぜそばです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,588円のところ、26％オフの3,395円で販売されています。18個セットのため、1食あたり約189円となります。

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「ペヤング 鶏塩まぜそば」の特徴
Amazon商品ページより

　「ペヤング 鶏塩まぜそば」は、鶏の旨味を凝縮したまぜそばです。あっさりしながらも食べ応えのある仕上がりとしています。

　塩ベースのソースには鶏の旨味に加えて煮干しの旨味を配合しており、和のテイストを加えています。さらに、卵黄ソースをかけることで味に深みが増すとしています。

まとめ：18食をまとめてストックするチャンス！

　「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで26％オフの3,395円になっています。

　1食あたり約189円なので、まとめてストックしたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個を入手

※価格は税込み表記です。

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