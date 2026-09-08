ペヤングの焼きそばじゃなくて混ぜそば食べたことある？ どうせなら18個まとめ買いしませんか

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「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」がAmazonタイムセールに登場！

「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」は、鶏の旨味を凝縮した、あっさりながらも食べ応えのあるまぜそばです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,588円のところ、26％オフの3,395円で販売されています。18個セットのため、1食あたり約189円となります。

「ペヤング 鶏塩まぜそば」の特徴

Amazon商品ページより

「ペヤング 鶏塩まぜそば」は、鶏の旨味を凝縮したまぜそばです。あっさりしながらも食べ応えのある仕上がりとしています。

塩ベースのソースには鶏の旨味に加えて煮干しの旨味を配合しており、和のテイストを加えています。さらに、卵黄ソースをかけることで味に深みが増すとしています。

まとめ：18食をまとめてストックするチャンス！

「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで26％オフの3,395円になっています。

1食あたり約189円なので、まとめてストックしたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。