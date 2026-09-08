アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第139回
ペヤングの焼きそばじゃなくて混ぜそば食べたことある？ どうせなら18個まとめ買いしませんか
2026年09月08日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」がAmazonタイムセールに登場！
「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」は、鶏の旨味を凝縮した、あっさりながらも食べ応えのあるまぜそばです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,588円のところ、26％オフの3,395円で販売されています。18個セットのため、1食あたり約189円となります。
「ペヤング 鶏塩まぜそば」の特徴
Amazon商品ページより
「ペヤング 鶏塩まぜそば」は、鶏の旨味を凝縮したまぜそばです。あっさりしながらも食べ応えのある仕上がりとしています。
塩ベースのソースには鶏の旨味に加えて煮干しの旨味を配合しており、和のテイストを加えています。さらに、卵黄ソースをかけることで味に深みが増すとしています。
まとめ：18食をまとめてストックするチャンス！
「ペヤング 鶏塩まぜそば 123g×18個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで26％オフの3,395円になっています。
1食あたり約189円なので、まとめてストックしたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第138回
グルメ今日は牛めし、明日はカレー！ 松屋の「全部盛」20食が47％オフ、冷凍庫にストックしよう
-
第137回
グルメ家にタリーズのカフェオレを常備した〜い！ 24本セットがAmazonタイムセールで54％オフ
-
第136回
グルメゴーゴーカレーが24食も届く！ 約8000円引きでまとめ買いしよう
-
第135回
グルメ仕事中のコーヒーをまとめ買い！ 「ドトール ブラック」480ml×24本が18％オフ
-
第134回
グルメタンパク質16gを手軽に！ 「inバープロテイン」18本セットが13％オフ
-
第133回
グルメ「どん兵衛」を12個ストック！ 小腹にうれしい“あっさり”3種類セット
-
第132回
グルメ松屋を冷凍庫にどっさり！ 牛めし＋カレー32食セットが50％オフ
-
第131回
グルメすき家＆なか卯を冷凍庫にどっさり！ 丼・カレー19食セットがお買い得
-
第130回
グルメ6種類あるから飽きにくい！ 「麺づくり」12食セットがAmazonスマイルSaleに登場
- この連載の一覧へ