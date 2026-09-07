このページの本文へ

アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第137回

家にタリーズのカフェオレを常備した〜い！ 24本セットがAmazonタイムセールで54％オフ

2026年09月07日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　まろやかなミルク感が特徴の「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格3,290円のところ、54％オフの1,498円で販売されています。24本入りで、1本あたり約62円です。

アマゾンでタリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本を入手

「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイ」の特徴
Amazon商品ページより

　「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト」は、まろやかなミルクにコーヒーを加えたカフェオレです。

　ミルクの「香り、甘み、コク」の3つの要素が理想的に調和し、豊かな厚みを感じられる味わいとしており、甘さ控えめのコーヒー飲料を探している人におすすめといいます。

まとめ：カフェオレをまとめてストックするなら今！

　500mlのカフェオレを24本まとめて購入できる「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト」が、現在開催中のAmazonタイムセールで1,498円になっています。

　参考価格から54％オフとなっており、1本あたり約62円です。カフェオレを日常的に飲む人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでタリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください