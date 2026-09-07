家にタリーズのカフェオレを常備した〜い！ 24本セットがAmazonタイムセールで54％オフ

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「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

まろやかなミルク感が特徴の「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,290円のところ、54％オフの1,498円で販売されています。24本入りで、1本あたり約62円です。

「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイ」の特徴

Amazon商品ページより

「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト」は、まろやかなミルクにコーヒーを加えたカフェオレです。

ミルクの「香り、甘み、コク」の3つの要素が理想的に調和し、豊かな厚みを感じられる味わいとしており、甘さ控えめのコーヒー飲料を探している人におすすめといいます。

まとめ：カフェオレをまとめてストックするなら今！

500mlのカフェオレを24本まとめて購入できる「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト」が、現在開催中のAmazonタイムセールで1,498円になっています。

参考価格から54％オフとなっており、1本あたり約62円です。カフェオレを日常的に飲む人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。