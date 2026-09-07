アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第137回
家にタリーズのカフェオレを常備した〜い！ 24本セットがAmazonタイムセールで54％オフ
2026年09月07日 20時00分更新
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「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
まろやかなミルク感が特徴の「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,290円のところ、54％オフの1,498円で販売されています。24本入りで、1本あたり約62円です。
「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイ」の特徴
Amazon商品ページより
「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト」は、まろやかなミルクにコーヒーを加えたカフェオレです。
ミルクの「香り、甘み、コク」の3つの要素が理想的に調和し、豊かな厚みを感じられる味わいとしており、甘さ控えめのコーヒー飲料を探している人におすすめといいます。
まとめ：カフェオレをまとめてストックするなら今！
500mlのカフェオレを24本まとめて購入できる「タリーズコーヒー カフェオレ プラチナホワイト」が、現在開催中のAmazonタイムセールで1,498円になっています。
参考価格から54％オフとなっており、1本あたり約62円です。カフェオレを日常的に飲む人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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