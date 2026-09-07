今日は牛めし、明日はカレー！ 松屋の「全部盛」20食が47％オフ、冷凍庫にストックしよう

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「松屋 5種20食 スーパー全部盛セット」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の人気定番メニュー5種を詰め合わせた「松屋 5種20食 スーパー全部盛セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格9,840円のところ、47％オフの5,198円で販売されています。20食入りで、1食あたり約260円です。牛めしの具、豚めしの具、松屋オリジナルカレー、カルビ焼肉、豚生姜焼きを冷凍食品でまとめてストックできます。

「松屋 5種20食 スーパー全部盛セット」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 5種20食 スーパー全部盛セット」は、松屋の人気定番商品である牛めし、豚めし、カレー、カルビ焼肉、豚生姜焼きをセットにした冷凍食品です。

牛めしの具はプレミアム仕様で、甘味料・保存料を使用していない「プレミアムたれ」を採用しています。豚めしは冷凍食品として復活した商品で、松屋オリジナルカレーは10数種類の香辛料を使用した辛口のカレーです。

牛カルビ焼肉には米国産カルビ肉を使用し、豚生姜焼きは蒸し焼きと直火焼きの2段階焼き上げ製法を採用しています。

冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍庫で保管します。電子レンジまたは湯煎で調理でき、各商品の説明に調理方法が記載されています。

まとめ：松屋の定番メニューを冷凍庫にまとめてストック！

牛めしだけでなく、豚めし、カレー、カルビ焼肉、豚生姜焼きまで入った「松屋 5種20食 スーパー全部盛セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールで5,198円になっています。

参考価格から47％オフで、1食あたり約260円です。冷凍庫に松屋のメニューをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。