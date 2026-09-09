ビッグボーイで「黒毛和牛」フェア！ 4等級以上の国産黒毛和牛サーロインを300度で直火焼き

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は9月15日から、「秋のごちそう黒毛和牛サーロインステーキフェア」を開催します。肉質4等級以上の国産黒毛和牛サーロインを使ったステーキなどを販売します。

「秋のごちそう黒毛和牛サーロインステーキフェア」を9月15日から開催

フェアでは、黒毛和牛サーロインのステーキを中心に、サーロインと大俵ハンバーグを組み合わせたメニューや、グリルチキン、手ごねハンバーグと合わせたメニューを展開します。

▲サーロインステーキ 80g 2079円、160g 3289円

肉質4等級以上の国産黒毛和牛サーロインを300度の高温直火で焼き上げています。付け合わせにはベイクドポテトとブロッコリーを用意しています。

▲サーロインカットステーキ＆大俵ハンバーグ 150g 2739円、200g 2915円、250g 3135円

黒毛和牛サーロイン80gと大俵ハンバーグを組み合わせています。大俵ハンバーグは卓上コンロで焼いて食べてるスタイルです。

▲サーロインカットステーキのトリプルグリル 2739円

黒毛和牛サーロイン80gに、グリルチキン100gと手ごねハンバーグ100gを組み合わせています。

▲サーロインカットステーキ＆手ごねハンバーグ 2563円

黒毛和牛サーロインのカットステーキと手ごねハンバーグを組み合わせています。

フェアは167店舗で販売する予定です。ビッグボーイダイニング早稲田店では販売価格が一部異なります。また、10月上旬まで販売する予定です。

食欲の秋に黒毛和牛ステーキが登場！

黒毛和牛サーロインをしっかり楽しめるステーキに加えて、大俵ハンバーグやグリルチキンとの組み合わせも選べるのがうれしいですね。

食欲の秋に、ビッグボーイでごちそうメニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：9月15日

・終了日：10月上旬予定

※価格は税込み表記です。