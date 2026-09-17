デカ肉も食べ放題！ 焼肉、寿司に「ジャンボ牛ロース」も！ シルバーウィーク向け特別メニュー

焼肉食べ放題の「すたみな太郎」は9月19日から、数量限定の「特選ジャンボ牛ロース」をディナータイム限定で提供します。

シルバーウィークの連休から

「特選ジャンボ牛ロース」をディナー限定で提供

焼肉をはじめ寿司、スイーツなどセルフバイキングで楽しめる「すたみな太郎」で「特選ジャンボ牛ロース」が食べ放題に加わります。大きくカットした牛ロースを豪快に焼き上げる限定メニューです。

▲特選ジャンボ牛ロース ※数量限定、各店在庫なくなり次第終了

「特選ジャンボ牛ロース」は、その名の通りインパクトのある大きなサイズが特徴の牛ロースです。

大きくカットした牛ロースを豪快に焼き上げることで、見た目にも食欲をそそるメニューに仕上げているそう。大きな肉を焼く楽しさと、ジュージューと焼き上がる香りを楽しめます。



対象店舗は全国のすたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎PREMIUM BUFFET プラス所沢店、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店です。

シルバーウィークは大きな肉を焼こう！

大きくカットした牛ロースを自分で豪快に焼ける「特選ジャンボ牛ロース」は、連休の食事をちょっと特別にしてくれそうです。

9月18日からはニンニクフェア（関連記事）も始まるので、シルバーウィークにガッツリ食べたい人は肉とニンニクを思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月19日

※価格は税込み表記です。