【本日】なにそれ!? 松屋に「ほうれん草×チーズ」の北インドカレー

牛めしの松屋は本日9月22日10時より、「ほうれん草とカッテージチーズのカレー」を販売します。

なにそれ！ 松屋でほうれん草のインドカレー!?

松屋ではカレーメニューも評判です。今回登場するのは、ちょっと珍しい「ほうれん草とカッテージチーズのカレー」。



▲「ほうれん草とカッテージチーズのカレーライス並盛」（780円）



ベースになっているのは、インド料理の「パラックパニール」。松屋の説目によると、パラックパニールとは、すり潰したほうれん草とチーズを合わせ、風味豊かなスパイスを煮込んだ鮮やかなソースが特徴のインド料理とのこと。



今回、すり潰したほうれん草を使ったスパイスの効いたソースに、カッテージチーズを合わせてアレンジ。ほうれん草の甘みと、カッテージチーズのまろやかさを楽しめるとしています。

▲「ほうれん草とカッテージチーズカレギュウ」（1050円）

▲「ほうれん草とカッテージチーズのチキンカレー」（960円）



牛めしとの牛肉とあわせた“カレギュウ”や、チキンとを盛り付けたメニュー用意されます。

北インドのカレーを“松屋流”にすると？

松屋の全国発売では初となる「ほうれん草とカッテージチーズのカレー」。緑がかったカレーにチーズが浮かぶビジュアルにもびっくりですが、元になった「パラックパニール」というカレーも耳慣れず、気になりました。



調べたところ、パラックパニールは北インドで親しまれている料理で、「パラック」はほうれん草、「パニール」はインドのフレッシュチーズを指します。ほうれん草のペーストにパニールを合わせるのが特徴です。



松屋でパラックパニールとは……！ リリースによると「ご飯との相性にもこだわった」とのこと。どんな“松屋のカレー”に仕上がっているのか、これは食べて確かめたくなります。

（※文中の価格はすべて税込）