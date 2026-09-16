カップヌードル新作「辛豚」登場！ 濃厚豚骨に2種の唐辛子

日清食品は9月28日、「カップヌードル 辛豚」を全国で発売します。248円

旨辛ぁ油付き「カップヌードル 辛豚」

豚骨特有のまろやかな旨みと甘みをきかせたスープに、2種の唐辛子を加え、別添の「旨辛ぁ油」で仕上げる商品です。

麺は、「カップヌードル」ならではのつるみとしなやかさはそのままに、豚骨ラーメンらしい歯切れの良い食感を実現した新開発の特製麺です。

スープは、豚骨特有のまろやかな旨みと甘みをきかせ、シャープな辛みの唐辛子と、華やかな香りの唐辛子を加えています。濃厚で奥深い味わいに仕上げたといいます。

具材には、「謎肉」（大豆たん白入り豚ミンチ加工品）、キクラゲ、ネギを使用します。

別添の「旨辛ぁ油」は、ラードをベースに辛みを加えたものです。豚骨の旨みと唐辛子の辛みを際立たせるとしてます。

濃厚豚骨に唐辛子、仕上げは「旨辛ぁ油」！

辛い物好きにはたまらない、豚骨×唐辛子の組み合わせです。濃厚な豚骨スープに2種の唐辛子を加え、仕上げに「旨辛ぁ油」をかける一杯は、ひと口ごとに辛みと旨みを楽しめそうです。

こちらの発売日は9月28日となります。辛い物好きの人はぜひ試してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月28日

※価格は税込み表記です。