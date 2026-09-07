アップル、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxを発表！ 12日に予約開始、18日に発売

アップルは今日9日（現地時間）、可変絞りカメラを登載したiPhone 18 Pro/Pro Maxを発表

アップルは今日9日（現地時間）、iPhone 18 Pro/Pro Maxを発表した。

チップセットにはA20 Pro（2nm）を登載。Apple Intelligenceによって新しいSiriが強化。複数のカレンダーに予定をまとめて入力したり、メールの文章を書いてくれるなど生産性も向上した。カメラ機能でもさまざまな編集が可能。日本を含む16の言語に対応し、日本語は10月から使えるようになる。

カメラは可変絞りの48MP Fusionカメラを登載。より自然なボケ味を出せるようになった。また、写真に署名を入れられるようになり、AIで作った画像なのかどうかを確認できる。

カラバリは、ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディー（新色）の4色。

価格はiPhone 18 Proが1199ドル～、Pro Maxが1299ドル～。12日から予約開始、18日から発売。

端末の詳細はのちほど掲載する。