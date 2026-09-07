折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第2回
アップル、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxを発表！ 12日に予約開始、18日に発売
2026年09月10日 02時40分更新
アップルは今日9日（現地時間）、可変絞りカメラを登載したiPhone 18 Pro/Pro Maxを発表
アップルは今日9日（現地時間）、iPhone 18 Pro/Pro Maxを発表した。
チップセットにはA20 Pro（2nm）を登載。Apple Intelligenceによって新しいSiriが強化。複数のカレンダーに予定をまとめて入力したり、メールの文章を書いてくれるなど生産性も向上した。カメラ機能でもさまざまな編集が可能。日本を含む16の言語に対応し、日本語は10月から使えるようになる。
カメラは可変絞りの48MP Fusionカメラを登載。より自然なボケ味を出せるようになった。また、写真に署名を入れられるようになり、AIで作った画像なのかどうかを確認できる。
カラバリは、ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディー（新色）の4色。
価格はiPhone 18 Proが1199ドル～、Pro Maxが1299ドル～。12日から予約開始、18日から発売。
端末の詳細はのちほど掲載する。
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