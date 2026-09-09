エレコム、L字コネクター採用のUSB Type-Cケーブル2モデルを9月下旬発売

エレコムは、やわらかケーブルと両端L字コネクターを採用したUSB Type-Cケーブル2モデルを9月下旬に発売する。製品名は「USB4-CLLEY10NBK」と「USB4-CLLY10NBK」で、価格はそれぞれ5,980円、4,980円だ。

両モデルとも長さは約1mで、ケーブルを機器のポートから大きく飛び出しにくくできる両端L字コネクターを採用する。机上や壁際、狭いスペースでも配線をすっきりまとめやすく、やわらかい被覆により取り回しもしやすい構造だ。左右どちらの向きにも流せるため、設置環境に合わせたレイアウトがしやすい点も特徴だ。

性能面では、USB 20Gbpsによる高速データ転送に対応し、最大4Kの映像伝送も可能だ。上位モデルの「USB4-CLLEY10NBK」はUSB Power Delivery EPRに対応し、最大240Wでの給電に対応する。下位モデルの「USB4-CLLY10NBK」は最大60Wの給電に対応し、スマートフォンやタブレットに加えてノートパソコンの充電用途にも使いやすい。いずれもUSB-IF正規認証品で、安定性を重視した設計だ。

さらに、外部ノイズの影響を抑える2重シールドケーブル、難燃性素材、金メッキピンを採用し、通信品質と安全性にも配慮する。サイズはおよそ幅約5.4mmのケーブル径で、長さは約1mとなる。ブラックの1色展開で、用途に応じて240Wモデルと60Wモデルを選べる構成だ。