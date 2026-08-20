『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

BOSEが本気で作ると、ワイヤレススピーカーはここまで化けるのだ、と、その力を証明した製品がある。

BOSE本気のプレミアムワイヤレススピーカー、それが「Bose Lifestyle Ultra Speaker」です。



無線接続メインの電源が必要な据え置き型なんですが、たった1台置くだけで部屋全体をグルッと包み込むような立体的な音場が爆誕します。



よくオーディオ界隈の売り文句で「まるで映画館」って言いますが、ごめんなさい。こいつはホンモノです。

1台でも十分映画館クオリティーの音場を作り出しますが、一度その音を浴びたら最後、絶対に2台目が欲しくなってしまいます。

Bose Lifestyle Ultra Speakerは、同社が展開している新型プレミアムワイヤレススピーカー。コンパクトなボディに前向き2基、上向き1基のスピーカーをギュッと凝縮し、Wi-FiやBluetoothにサクッと繋がります。



単体での極上リスニングから、サウンドバーと組み合わせたガチのホームシアター構築まで、日々のあらゆる音を底上げしてくれるアイテムです。