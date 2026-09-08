Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第726回
予算25万円未満で最新作も遊べるゲーミングPCが欲しい！ RTX 5060＆Ryzen 7搭載のGALLERIAはいかが？
2026年09月08日 12時30分更新
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GALLERIAのゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA XGR7M-R56-WL」が販売中だ。価格は23万9880円。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載したゲーミングPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
25万円未満のゲーミングPCを探している人に◎
ユーザーレビューを見ると、“音も静かでサクサク動作できている”といった声が寄せられている。スペックを見る限りだと、最新ゲームは問題なく動かせるだろう。ゲームだけでなく仕事や軽めの編集作業もでき、幅広い用途で重宝するかもしれない。25万円未満の予算でPCの購入を考えている人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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