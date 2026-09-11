ノートパソコンがほしいけど、最近はAIも動かさなきゃいけないしどんなマシンを選んでいいかわからない。そんな人、結構いませんか？ 確かに、メモリーの高騰でパソコン自体の価格も上がっていて、そんな中で自分に合ったマシンを探すのも、難しくなっている印象です。

そんな中、個人的に「これいいじゃん」って思っているのが、サードウェーブが販売している14型ノートパソコン「THIRDWAVE Notebook MA4シリーズ（2026）（以下、MA4シリーズ）」です。Core Ultra 7 155U／Core Ultra 5 125U／Ryzen 5 7735HSを採用しているほか、メモリーもしっかり16GB搭載しています。

加えて、私が個人的に推したいのがカラー。ローズゴールド／ラピスブルー／チャコールブラックの3色を用意しており、それぞれの色合いがとてもいいという点です。「これでいいじゃないか」と思える性能と、「これがいい！」と思わせる筐体による1台となっています。

アルマイト・ヘアライン加工による高級志向のデザインがいい

では、まずデザインから見ていきましょう。M4シリーズは、パネルに表面を保護するためのアルマイト加工が施してあります。加えて、ヘアライン仕上げも行なわれていて、耐久性が高く、かつ高級感のあるデザインに仕上がっています。

仕事で持ち運ぶ想定のノートパソコンだと思いますので、毎日を共にする相棒になるはずです。そのようなノートパソコンで、デザインがしっかりしているというのは、テンションが上がるポイントだと思います。

サイズはおよそ幅316×奥行226×高さ22mmで、重さは約1.3kg。個人的に毎日持ち運ぶノートパソコンは、1.5kg以下じゃないと嫌だと思っているので、ちょうどいいサイズ感でした。リュックにもするっと入り、同梱のアダプターもそこまで大きくないというのもうれしいポイントです。

さらに、よりコンパクトなType-C ACアダプターをオプションで用意しています。自宅では通常のアダプターで、持ち運びの際にはType-Cのほうを持っていくということができるのは便利です。

コンパクトなのはもちろんですが、家に帰ってきてACアダプターをパソコンと一緒にリュックから取り出して、また外出する際はコンセントから抜いてリュックに入れる……。この行動、結構面倒くさいですからね。