144Hz有機EL、FeliCa、防水防塵！ 「arrows Alpha2」は7万円台の全部入りスマホ

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arrows Alpha 2は、FCNTが2026年8月に発売したばかりの最新SIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでタイムセール7万9990円（16％オフ）で販売されています（9月7日現在）。

アルミニウムとグラスファイバーを融合させた頑丈なボディに、約6.4インチの有機ELディスプレーや5370mAhの大容量バッテリーを搭載しています。水中撮影に対応する防水性能や1.8mからの落下耐性など、世界最高クラスの堅牢さがポイントです。

また、約5030万画素の高画質カメラや、通知整理を行う「arrows AI」も搭載。メモリ8GB／ストレージ256GBでFeliCaや超急速充電にも対応するミドルクラススマホとなっています。

卓越した耐久性と水中撮影対応のタフネス設計

アルミニウムとグラスファイバーを採用した頑丈なボディにより、1.8mからのコンクリート落下耐性や淡水での水中撮影に対応します。

6.4インチ高輝度・144Hz駆動ディスプレー

ソニーLYTIA 710センサー搭載の約5030万画素カメラに加え、最大輝度3000nitでなめらかに動く最大144Hz有機ELディスプレーを備えます。

2日間持続する長寿命バッテリー

5370mAhの大容量バッテリーは90W超急速充電に対応し、ダイレクト給電機能でバッテリーの劣化や発熱を抑えつつ使用できます。充電なしで2日間持続する状態が、約4年間続きます。

まとめ：arrowsの最新・最上位モデル

おすすめしたいのは、「10万以下の全部入りスマホ」を求める人です。FeliCa対応など日常的に必要な機能は揃っており、水中でも撮影できる堅牢さには安心感があります。4K/60fpsの動画撮影にも対応し、超急速充電もできる“最上位モデル”です。

CPUには「Dimensity8350 Exteme」を搭載。仮想メモリ最大16GBで、ゲームも動画もAI体験も快適にこなせます。段差のないフラットボディで持ちやすさも重視した一品。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。