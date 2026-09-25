デスクを広々使える！ 12.7cm四方の超小型「Mac mini M6」、AIワークフローも軽快

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Mac mini M6は、2026年9月に発売されたばかりの最新デスクトップPC。Amazonでは、512GBモデルが18万5800円で販売され、売れています（9月25日現在）。

最大の特徴は、12.7cm四方の超コンパクトボディに12コアCPUと12コアGPUを備えた「M6チップ」を搭載していること。16GBユニファイドメモリと512GB SSDを備え、AI処理能力は従来比で大幅に向上しています。

前面と背面に豊富なインターフェースを配し、最大3台の外部ディスプレイ出力やWi-Fi 7、Bluetooth 6、2.5Gb Ethernetに対応しています。

AI処理能力を劇的に強化した最新の「M6チップ」搭載

次世代CPUに加え、各GPUコアに配置されたNeural Acceleratorや高速なユニファイドメモリ、デュアル16コアNeural Engineを備えています。AIパフォーマンスが最大4.8倍に高速化し、LLMの実行やAIワークフローをオンデバイスでスムーズにこなせます。

手のひらサイズで設置場所を選ばない超コンパクト設計

わずか12.7×12.7cmの小型筐体ながら、パワフルなデスクトップ性能を実現しています。モニター下や限られたデスクスペースにもスッキリ配置でき、作業環境を省スペース化できます。

最大3台画面出力やWi-Fi 7に対応する優れた拡張性

前面にUSB-C×2とヘッドフォンジャック、背面にThunderbolt 4×3、HDMI、2.5Gb Ethernetを搭載しています。最大3台の外部ディスプレイ接続に対応するほか、最新のWi-Fi 7やBluetooth 6にも対応した高い接続性を誇ります。

まとめ：PCに場所を取りたくない人へ

おすすめしたいのは、「コンパクトなPC」を求める人です。それこそ片手のてのひらに乗るサイズなので、置き場所に困ることはありません。実際に配置して満足感が高いと好評です。

スペックも高く、AIパフォーマンスは前モデルより向上。日々のタスクから創作活動まで、力強くサポートしてくれる一台。ぜひこの機会に検討してみては。