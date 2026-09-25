雨でも安心！ アディダスのゴアテックスシューズ「テレックス AX5」が39％オフ

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アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 ミッド GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは39％オフセールを開催中で、1万1343円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（9月25日現在）。

本製品は、あらゆる地形や天候に対応するメンズ向けハイキングシューズです。優れた防水性と透湿性を備えたGORE-TEXメンブレンを搭載し、雨の日でも足元を快適に保ちます。

さらにクッション性に優れたミッドソールと、高いグリップ力を発揮するContinentalラバーアウトソールを組み合わせ、安全な歩行をサポートします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で優れた防水性と透湿性を実現

晴れの日だけでなく雨の日の歩行でも足元の濡れを防ぎ、快適な履き心地とドライ感を一日中キープします。

Continentalラバーによる高いグリップ性能

あらゆる路面状況や天候下でも滑りにくく確かなグリップ力を発揮し、険しい地形での安全な歩行を支えます。

軽量設計と快適なクッション性

歩き始めから足を優しく包み込む安定感とクッション性を提供し、長距離のハイキングでも疲れを軽減します。

まとめ：アウトドアに履きたい一足

おすすめしたいのは、「山や川での歩き」を想定した靴を求める人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。行楽シーズンに足をのばして遠出する場合、しっかりめの靴が欲しい人におすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで39％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。