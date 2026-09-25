Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第250回
おサイフケータイも防水も欲しい！ 普段使いにちょうどいい6.72型「moto g37j」が14％オフ
2026年09月25日 19時00分更新
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普段使いにちょうどいいエントリーモデル
「moto g37j」
moto g37jは、モトローラが2026年7月に発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではノーティカルブルーを3万3426円（14％オフ）で販売中です（9月25日現在）。
本製品はPANTONE監修の鮮やかなカラーとデザインが魅力のSIMフリースマートフォンです。約6.72インチの120Hz駆動FHD+ディスプレーに加え、高精細な5000万画素メインカメラと5200mAhの大容量バッテリーを搭載しています。
また、おサイフケータイやステレオスピーカーにも対応し、日常生活での利便性と快適な操作性を備えています。
「moto g37j」の特徴
PANTONE監修の洗練されたデザインとカラー
PANTONE監修の美しいカラーバリエーションを採用し、手になじむ質感とスタイリッシュな見た目を両立しています。
120Hz駆動の6.72インチ大画面FHD+表示
120Hzのリフレッシュレートに対応した高解像度大画面で、Web閲覧や動画視聴をなめらかかつ鮮明に楽しめます。
おサイフケータイ＆5200mAh大容量バッテリー
日常使いに嬉しいFeliCa（おサイフケータイ）に対応し、長時間の外出でも安心できる大容量バッテリーを備えています。
まとめ：安く抑えたいなら十分なスペック
おすすめしたいのは、「安価で多機能なスマホ」を求める人です。動画視聴やブラウジングなどの使い道であれば、3万円台で手に入る本製品は現実的な1台と言えるでしょう。120Hz対応の大画面で満足感も高いです。
NFC／FeliCa／FMラジオなど必要な機能が入って、IP64防水防塵と耐久性も高い本製品。日常使いできるサブスマホとして、ぜひ購入を検討してみてください。
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