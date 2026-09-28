Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第255回
1.5K 120Hz画面と望遠カメラ搭載！「Nothing Phone (4a)」個性派デザインが光る一品
2026年09月28日 16時00分更新
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個性的なデザインが光るミドルスマホ
「Nothing Phone (4a)」
Nothing Phone (4a)は、イギリス発のメーカーによるフリースマートフォン。Amazon.co.jpではホワイトを6万4800円で販売中で、売れています（9月28日現在）。
本製品は透明感のある個性的デザインが魅力のミドルレンジスマートフォンです。50MP OISペリスコープカメラを含む3眼カメラシステムを搭載し、光学3.5倍から最大70倍ズームまで幅広く対応します。
1.5K 120Hz可変リフレッシュレートのAMOLED画面やSnapdragon 7s Gen 4、5080mAh大容量バッテリーを秘め、実用性と個性を兼ね備えています。
「Nothing Phone (4a)」の特徴
50MP OISペリスコープカメラで最大70倍ズーム対応
50MPメインと望遠レンズを備え、遠景から近接のマクロ撮影まで高解像度で鮮明に記録できます。
1.5K AMOLED 120Hzディスプレイで滑らかな描画
高精細な画面と可変リフレッシュレートにより、省電力性とスムーズなスクロール操作を両立しています。
5080mAh大容量バッテリーと50W急速充電
長時間の日常使用も安心なバッテリー容量を確保し、万が一の電池切れも急速充電でスピーディーに回復します。
まとめ：ひと味違う見た目に惹かれる一品
おすすめしたいのは、「個性的なスマホ」を求める人です。スケルトン仕様のデザインは、すれ違う人が二度見するようなインパクトがあります。
それでいてディスプレーは120Hz対応、カメラ性能も良く、急速充電やIP64の耐水機能も付いており、普段使いにちょうどいい端末です。人とは違う端末を持ち歩きたい人は、ぜひ購入を検討してみてください。
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