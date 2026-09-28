1.5K 120Hz画面と望遠カメラ搭載！「Nothing Phone (4a)」個性派デザインが光る一品

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Nothing Phone (4a)は、イギリス発のメーカーによるフリースマートフォン。Amazon.co.jpではホワイトを6万4800円で販売中で、売れています（9月28日現在）。

本製品は透明感のある個性的デザインが魅力のミドルレンジスマートフォンです。50MP OISペリスコープカメラを含む3眼カメラシステムを搭載し、光学3.5倍から最大70倍ズームまで幅広く対応します。

1.5K 120Hz可変リフレッシュレートのAMOLED画面やSnapdragon 7s Gen 4、5080mAh大容量バッテリーを秘め、実用性と個性を兼ね備えています。

50MP OISペリスコープカメラで最大70倍ズーム対応

50MPメインと望遠レンズを備え、遠景から近接のマクロ撮影まで高解像度で鮮明に記録できます。

1.5K AMOLED 120Hzディスプレイで滑らかな描画

高精細な画面と可変リフレッシュレートにより、省電力性とスムーズなスクロール操作を両立しています。

5080mAh大容量バッテリーと50W急速充電

長時間の日常使用も安心なバッテリー容量を確保し、万が一の電池切れも急速充電でスピーディーに回復します。

まとめ：ひと味違う見た目に惹かれる一品

おすすめしたいのは、「個性的なスマホ」を求める人です。スケルトン仕様のデザインは、すれ違う人が二度見するようなインパクトがあります。

それでいてディスプレーは120Hz対応、カメラ性能も良く、急速充電やIP64の耐水機能も付いており、普段使いにちょうどいい端末です。人とは違う端末を持ち歩きたい人は、ぜひ購入を検討してみてください。