120Hz画面＆おサイフケータイ対応！モトローラの「moto g37j」が14％オフ

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moto g37jは、モトローラが2026年7月に発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、3万3434円（14％オフ）で販売中です（9月15日現在）。

120Hz駆動6.72型FHD+液晶を搭載し、MediaTek Dimensity 6300や5000万画素カメラ、5200mAhバッテリーを備え、日常使いに十分な性能を提供します。

また、おサイフケータイ（FeliCa）やIP64防塵防水、Dolby Atmos対応ステレオスピーカーに加え、イヤホンジャックや最大1TBのmicroSDカード拡張にも対応しています。

大画面120Hz液晶とDolby Atmos対応ステレオスピーカー

最大120Hzのリフレッシュレートに対応した6.72インチのFHD+ディスプレーを搭載。Dolby Atmosとハイレゾに対応したステレオスピーカーも備えており、動画や音楽を臨場感ある映像とサウンドで楽しめます。

おサイフケータイ＆eSIMに対応した充実の機能性

日常生活に欠かせないFeliCa（おサイフケータイ）やNFCに対応しています。nanoSIMとeSIMを組み合わせたDSDV（デュアルSIM）運用が可能なほか、3.5mmイヤホンジャックやFMラジオなど利便性の高い機能を凝縮しています。

高画質5000万画素カメラとPANTONE監修のカラーデザイン

メインに5000万画素カメラ、インカメラには3200万画素カメラを搭載し、風景からセルフポートレートまで美しく撮影できます。世界的な色彩規格ブランドであるPANTONE監修のスタイリッシュなデザインも魅力です。

まとめ：安く抑えたいなら十分なスペック

おすすめしたいのは、「安価で多機能なスマホ」を求める人です。動画視聴やブラウジングなどの使い道であれば、3万円台で手に入る本製品は現実的な1台と言えるでしょう。120Hz対応の大画面で満足感も高いです。

NFC／FeliCa／FMラジオなど必要な機能が入って、IP64防水防塵と耐久性も高い本製品。日常使いできるサブスマホとして、ぜひ購入を検討してみてください。