Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第254回
雨の日も快適！ クッション性＆防水性に優れたメレルの万能シューズ「CHAM STORM REDUX」
2026年09月26日 12時00分更新
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幅広いシーンで活躍する一足
「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」
メレルの「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万5819円（35％オフ）などで販売されています（9月25日現在）。
このシューズはメレルの定番「カメレオン」シリーズを現代の感性で再構築したオールラウンダーシューズです。優れた防水透湿性を誇るGORE-TEXメンブレンと、歩行安定性を高めるFloatMaxフォームミッドソールを搭載しています。
着脱が容易なスピードシューレースを採用し、豊かなカラー展開も魅力です。アウトドアから都市での日常使いまで、幅広いシーンで快適に着用できる一足に仕上がっています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」の特徴
GORE-TEX搭載で雨の日も快適な足室内を保持
高い防水性と透湿性を備えた軽量素材を採用し、悪天候時でも靴内部を濡らさず快適な履き心地をキープします。
FloatMaxフォームで優れたクッション性と安定感
独自のミッドソールが着地時の衝撃を吸収しつつ反発性を発揮し、長時間の歩行でも足への負担を軽減してくれます。
着脱とフィット調整が簡単なスピードシューレース
素早い着脱とフレキシブルなフィット調整が可能で、タウンユースからアウトドアまでストレスなく履きこなせます。
まとめ：雨の日でも安心の一足
おすすめしたいのは、「雨に強くデザインも良いシューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。
それでいてデザインも優れているので、普段使いのファッションとしても溶け込みます。普段使いでも活躍する雨用シューズを探している人は、ぜひご検討ください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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