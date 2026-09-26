雨の日も快適！ クッション性＆防水性に優れたメレルの万能シューズ「CHAM STORM REDUX」

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メレルの「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万5819円（35％オフ）などで販売されています（9月25日現在）。

このシューズはメレルの定番「カメレオン」シリーズを現代の感性で再構築したオールラウンダーシューズです。優れた防水透湿性を誇るGORE-TEXメンブレンと、歩行安定性を高めるFloatMaxフォームミッドソールを搭載しています。

着脱が容易なスピードシューレースを採用し、豊かなカラー展開も魅力です。アウトドアから都市での日常使いまで、幅広いシーンで快適に着用できる一足に仕上がっています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で雨の日も快適な足室内を保持

高い防水性と透湿性を備えた軽量素材を採用し、悪天候時でも靴内部を濡らさず快適な履き心地をキープします。

FloatMaxフォームで優れたクッション性と安定感

独自のミッドソールが着地時の衝撃を吸収しつつ反発性を発揮し、長時間の歩行でも足への負担を軽減してくれます。

着脱とフィット調整が簡単なスピードシューレース

素早い着脱とフレキシブルなフィット調整が可能で、タウンユースからアウトドアまでストレスなく履きこなせます。

まとめ：雨の日でも安心の一足

おすすめしたいのは、「雨に強くデザインも良いシューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。

それでいてデザインも優れているので、普段使いのファッションとしても溶け込みます。普段使いでも活躍する雨用シューズを探している人は、ぜひご検討ください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。