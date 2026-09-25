Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第249回
買ってすぐ仕事に使える！ Microsoft 365が24ヵ月付属の15.3型ノート「IdeaPad Slim 3」
2026年09月25日 17時00分更新
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作業効率を高める縦広ディスプレー
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの12万9800円（7％オフ）で販売されています（9月25日現在）。
本製品は、WUXGA（1920×1200）IPS液晶を搭載したノートPCです。8コアのAMD Ryzen 7 170プロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDを備え、アスペクト比16:10の画面で作業効率を高めます。
Microsoft 365 Personal（24か月版）を標準搭載し、動画再生時で約8.7時間のバッテリー駆動に対応します。約1.59kgの軽量ボディで持ち運びにも便利です。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
縦に広い15.3型WUXGA液晶（16:10）
従来の16:9画面よりも縦領域が広い16:10比率の液晶を採用しています。Excelなどの表計算ソフトやWebサイトの表示領域が広がり、資料作成や日常作業を効率的にこなせます。
多用途に対応する快適性能
8コアを備えた高性能なAMD Ryzen 7 170プロセッサーと、16GBのDDR5メモリ、512GB NVMe SSDを搭載しています。複数のアプリを開いたマルチタスクや高負荷な作業もスムーズに行えます。
すぐ使える「Microsoft 365 Personal（24か月版）」付属
最新のOfficeアプリ群が利用できるライセンスが2年分付属しているため、購入直後から仕事や学習でWordやExcelを活用できます。プライバシーシャッター付きカメラやWi-Fi 6対応など機能面も充実しています。
まとめ：軽くて快適なノートPC
おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもAMD Ryzen7と十分なスペック。
ノートとして軽めで1日しっかり持つバッテリーを搭載するため、持ち歩くことが多い人向けです。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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