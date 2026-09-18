Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第247回
仕事も動画もこれ1台！3.2K液晶＆144Hzタブレット「Xiaomi Pad 7」
2026年09月18日 21時00分更新
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作業からエンタメまでお任せ！
「Xiaomi Pad 7」
Xiaomi Pad 7は、高精細ディスプレイを備えた11.2型タブレット。Amazon.co.jpでは、5万4980円で販売されています（9月18日現在）。
3.2K（3200×2136）解像度と最大144Hzリフレッシュレート対応の11.2型ディスプレーを搭載。Snapdragon 7+ Gen 3と8850mAhバッテリーを備え、作業からエンターテインメントまで快適にこなせます。
Dolby Atmos対応クワッドスピーカーや独自AI機能、薄型軽量のメタルボディも魅力です。
「Xiaomi Pad 7」の特徴
高精細3.2Kディスプレイと144Hz可変リフレッシュレート
アスペクト比3:2の11.2インチ画面は、3200×2136ピクセルの高精細表示に対応しています。最大144Hzの可変リフレッシュレートにより、ウェブ閲覧や動画視聴で滑らかな操作感を実現します。
Snapdragon 7+ Gen 3と充実のAI機能
パワフルなプロセッサーを搭載し、マルチタスクや動画編集、ゲームもスムーズに処理します。さらにリアルタイム翻訳や手書き認識などのタブレットに最適化されたAI機能も利用可能です。
Dolby Atmos対応クワッドスピーカーと急速充電機能
4つのスピーカーによる没入感あるサウンド体験を提供します。8850mAhの大容量バッテリーは45W急速充電に対応しており、長時間の外出や連続使用でも安心です。
まとめ：期待以上のパフォーマンスを発揮
おすすめしたいのは、「コスパの良いタブレット」を探している人です。CPU／メモリ／ストレージがいいバランスでまとまっており、ライトな用途であれば期待以上にサクサク動きます。
電子書籍を読む、ウェブを眺める、ゲームを遊ぶといった用途でもかなり扱いやすい1台。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。
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