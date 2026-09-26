最大67W出力で6台同時充電！ 薄型電源タップ「Anker Nano Charging Station」は出張や旅行にもオススメ

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Nano Charging Stationは、Ankerの販売する電源タップです。Amazon.co.jpでは6990円で販売され、売れています（9月25日現在）。

本製品は、卓上や出張先でスマートに使える薄型デザインの電源タップです。最大67Wの高出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど最大6台の機器を同時に急速充電できます。

サイズは約「100×93×19mm」で、厚さ約19mmのコンパクトなボディにAC差込口やUSBポートを集約しており、デスク周りの配線をすっきりと整理できます。

最大67W出力でノートPCも同時に急速充電が可能

USB-C単ポート利用時には最大67Wに対応し、MacBook ProなどのPCもスムーズに急速充電できます。

1台で6台同時充電できる多彩なポート構成

AC差込口2口に加え、USB-CとUSB-Aを各2ポート搭載し、多様なデバイスをまとめて充電できます。

厚さ約19mmの薄型設計で持ち運びや設置も快適

約19mmのコンパクトな正方形デザインで、寝室やデスク上はもちろん出張や旅行での持ち運びにも便利です。

まとめ：充電器だらけを解消！

おすすめしたいのは、「複数の機器を常に使っている人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常にコンパクトなのが特徴。スマホの充電などはACアダプターではなく、USBを直接繋げれば充電できるので、配線がスマートになります。

また、出張や旅行先でコンセントが少なく困りがちですが、本製品をカバンに忍ばせておくと大活躍するという声も。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。