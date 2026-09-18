Amazon限定でグラフィック性能強化！レノボのゲーミングPC「LOQ Tower」

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Lenovo LOQ Tower 26ADR10は、レノボが販売するゲーミングデスクトップPCです。Amazon.co.jp限定モデルとして、27万4280円で販売されています（9月18日現在）。

CPUとGPUには、Ryzen 7 8745HXとGeForce RTX 5060 Tiを搭載しています。注目はGPUで、レノボ公式で販売されるモデルよりも良い性能のものが使われています。これにより、パフォーマンスがおよそ20～30％ほど上昇。

加えて大容量の32GBメモリと1TB NVMe SSDを備え、最新ゲームのプレイからグラフィック処理まで幅広く対応します。最大120Hz/165Hz（8K）出力が可能なHDMI 2.1やDisplayPort 2.1、Wi-Fi 6も備えており、マルチディスプレイ環境を構築して効率化するのに役立ちます。

Amazon限定で「RTX 5060 Ti」を搭載

グラフィックボードにGeForce RTX 5060 Ti（8GB）を採用しています。ベンチマーク比でプラス20～30％のパフォーマンス向上を実現しており、最新の3Dゲームも高画質かつ滑らかに楽しめます。

Ryzen 7 8745HXと32GBメモリによる圧倒的な処理性能

8コアを誇るAMD Ryzen 7 8745HXプロセッサーと、32GB（DDR5）の大容量メモリを標準搭載しています。マルチタスクやゲームプレイ時の動作も非常に快適です。

1TBの高速SSDと豊富な拡張・接続端子

データ転送が高速な1TB M.2 NVMe SSDを搭載し、ゲームのロード時間を大幅に短縮します。さらに標準でDisplayPort 2.1を3ポート、HDMI 2.1を1ポート備えており、マルチディスプレイ環境の構築にも最適です。

まとめ：性能強化された限定モデル

おすすめしたいのは、「レノボの高性能デスクトップ」を求める人です。公式ストアではGeForce RTX 3050とミドルクラスですが、本限定モデルはGeForce RTX 5060 Tiを搭載し、最新ゲームまで滑らかにプレイできる構成に。より妥協を許さないユーザー向けとなっています。

メモリとストレージも余裕たっぷりで、数年は困らないであろうハイスペックな端末です。ぜひこの機会に購入を検討してみては。