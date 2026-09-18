Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第245回
Amazon限定でグラフィック性能強化！レノボのゲーミングPC「LOQ Tower」
2026年09月18日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Amazon限定モデルはパフォーマンス2割増し
「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」
Lenovo LOQ Tower 26ADR10は、レノボが販売するゲーミングデスクトップPCです。Amazon.co.jp限定モデルとして、27万4280円で販売されています（9月18日現在）。
CPUとGPUには、Ryzen 7 8745HXとGeForce RTX 5060 Tiを搭載しています。注目はGPUで、レノボ公式で販売されるモデルよりも良い性能のものが使われています。これにより、パフォーマンスがおよそ20～30％ほど上昇。
加えて大容量の32GBメモリと1TB NVMe SSDを備え、最新ゲームのプレイからグラフィック処理まで幅広く対応します。最大120Hz/165Hz（8K）出力が可能なHDMI 2.1やDisplayPort 2.1、Wi-Fi 6も備えており、マルチディスプレイ環境を構築して効率化するのに役立ちます。
「Lenovo LOQ Tower 26ADR10」の特徴
Amazon限定で「RTX 5060 Ti」を搭載
グラフィックボードにGeForce RTX 5060 Ti（8GB）を採用しています。ベンチマーク比でプラス20～30％のパフォーマンス向上を実現しており、最新の3Dゲームも高画質かつ滑らかに楽しめます。
Ryzen 7 8745HXと32GBメモリによる圧倒的な処理性能
8コアを誇るAMD Ryzen 7 8745HXプロセッサーと、32GB（DDR5）の大容量メモリを標準搭載しています。マルチタスクやゲームプレイ時の動作も非常に快適です。
1TBの高速SSDと豊富な拡張・接続端子
データ転送が高速な1TB M.2 NVMe SSDを搭載し、ゲームのロード時間を大幅に短縮します。さらに標準でDisplayPort 2.1を3ポート、HDMI 2.1を1ポート備えており、マルチディスプレイ環境の構築にも最適です。
まとめ：性能強化された限定モデル
おすすめしたいのは、「レノボの高性能デスクトップ」を求める人です。公式ストアではGeForce RTX 3050とミドルクラスですが、本限定モデルはGeForce RTX 5060 Tiを搭載し、最新ゲームまで滑らかにプレイできる構成に。より妥協を許さないユーザー向けとなっています。
メモリとストレージも余裕たっぷりで、数年は困らないであろうハイスペックな端末です。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第247回
トピックス仕事も動画もこれ1台！3.2K液晶＆144Hzタブレット「Xiaomi Pad 7」
-
第246回
トピックス120Hz画面＆おサイフケータイ対応！モトローラの「moto g37j」が14％オフ
-
第244回
トピックス初めてのゲーミングPCにもよさそう！ 144Hz画面＆1TB SSDの「LOQ Essential」が1万9000円引き
-
第243回
トピックス「MacBook Air M5」13インチが公式より1万5000円お買い得！ ノートPCはコレで間違いなし
-
第242回
トピックス極上の履き心地と強力グリップ！ メレルの防水ゴアテックスシューズが36％オフで安い
-
第241回
トピックスデスク周りがすっきり片付く！ ACもUSBも使えるAnker 6-in-1電源タップが4690円とお買い得
-
第240回
トピックス動画視聴に最適な90Hz／FHD画面！ PHILIPSの11型タブがセール中
-
第239回
トピックスExcelや資料作成も見やすい！ 縦に広い16:10画面のLenovo軽量ノートが11万円台の大安売り
-
第238回
トピックスゲームも動画編集も快適！ Lenovoのハイスペック15.6型ノート「LOQ」が33％オフ
-
第237回
トピックス持ち運びラクラクで非常時も安心！ Ankerの30Wソーラーパネルがコンパクトで良い
- この連載の一覧へ